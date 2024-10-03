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В «Рувики» добавили искусственный интеллект на базе Yandex GPT

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская интернет-энциклопедия «Рувики» получила обновление, в котором у пользователей появилась возможность получать информацию с помощью генеративного ответа на основе нейросети Yandex GPT. Об этом 3 октября сообщили в «Рувики».

«С момента объявления о создании «Рувики» мы говорили о том, что планируем взаимодействовать с искусственным интеллектом. Я благодарю «Яндекс» за возможность этого экспериментального партнерства, которое действительно изменит то, как работают энциклопедии в XXI веке», — отметил гендиректор «Рувики» Владимир Медейко.

Он подчеркнул важность того, чтобы знания, которые нейросети передадут в будущее, основывались на правдивой и точной информации. Команда «Рувики» рада стать частью этой масштабной работы. Кроме того, интернет-энциклопедия желает сделать поиск качественных знаний технологичным и удобным для всех россиян.

Благодаря обновлению поисковая функция в «Рувики» теперь будет не просто выдавать статьи, соответствующие запросу пользователя, но и формулировать развернутый ответ на основе материалов онлайн-энциклопедии.

Таким образом, пользователь будет получать отклик, состоящий из трех частей, — сгенерированного Yandex GPT ответа, ссылок на статьи, которые нейросеть использовала для его составления, и других статей, которые помогут погрузиться в тему. Yandex GPT изучает базу знаний в «Рувики» и учитывает ее постоянные обновления.

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Что «Рувики» предложит пользователям и чем энциклопедия будет отличаться от западной версии

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» 26 сентября представили «Известиям» результаты своего исследования о том, как россияне применяют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Так, россияне чаще всего используют ИИ для правки или написания текстов (65%), генерации картинок (51%) или поиска информации в интернете (40%). Кроме того, ИИ помогает сотрудникам обрабатывать аудиозаписи или видеоролики и создавать программный код.

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