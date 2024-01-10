Статья найдется: российский аналог «Википедии» заработает в полной версии 15 января

Завершилось бета-тестирование российского аналога «Википедии» — энциклопедии «Рувики», 15 января ее сайт запустят в полномасштабной версии . Об этом «Известиям» сообщили в компании. Самыми читаемыми статьями во время тестирования стали список умерших в 2023 году, эскалация арабо-израильского конфликта, военные действия на Украине, а также международная выставка-форум «Россия» . Ранее депутаты заявляли о необходимости создания отечественного аналога «Википедии», поскольку в ней зачастую публикуется некорректный и ошибочный контент, и только потом этот сайт можно будет заблокировать на территории России.

Время открытий

Сайт российской энциклопедии «Рувики» в бета-версии стал доступен для читателей 26 июня 2023 года. 15 января аналог «Википедии» запустят в полномасштабном варианте с технологическими изменениями, среди которых персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты , сообщили «Известиям» в пресс-службе энциклопедии.

Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором «Рувики», но лишь профессионалы выступают гарантами верификации , отметили в компании. Общий объем материалов на русском языке в энциклопедии на сегодняшний день составляет 1 940 683 статьи .

— Самыми читаемыми статьями в «Рувики» за прошлый год стали список умерших в 2023-м, эскалация арабо-израильского конфликта, льготы для участников СВО, список самых кассовых фильмов в России, военные действия на Украине, Большой театр, Москва, Украина, международная выставка-форум «Россия», ХАМАС , — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Рувики».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно данным компании, среднее время на сайте — более шести минут, средняя глубина просмотра — свыше пяти страниц. В бета-версии были введены понятия «выверенных» и «рецензированных» статей: над первыми работает редакция «Рувики», а вторые подготовлены при помощи экспертов .

— За полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов России , в частности алтайского, башкирского, бурятского, вепсского, ингушского, калмыцкого и других, — поделились первыми итогами с «Известями» в пресс-службе. — Общее количество энциклопедических статей в этих разделах составляет более 1,1 млн. В 2024 году планируются к открытию еще минимум 10 языковых разделов .

Штрафы на 22,4 млн рублей

В 2023 году за неудаление противоправных материалов в отношении компании Wikimedia Foundation Роскомнадзор составил 12 административных протоколов по ч. 2, ст. 13.41 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 22,4 млн рублей , рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, там уточнили, что «Википедия» отказывается удалять недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, материалы экстремистской и террористической направленности, а также оправдывающие экстремистскую деятельность, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий , материалы об изготовлении взрывчатых веществ, доступ к которым подлежит ограничению на территории РФ, согласно ст. 15.1 и 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявлял, что энциклопедия очень удобна для получения справочной информации, однако необходимо как можно быстрее создать отечественный аналог и закрыть «Википедию», потому что «это идеологический, политизированный продукт» . В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также ранее пояснял, что блокировать «Википедию» можно только в том случае, если будет создан ее отечественный аналог .

Портал «Рувики» уже завоевал расположение пользователей, причиной тому послужил как удобный интерфейс, так и то, что статьи на платформе написаны с участием экспертов соответствующей отрасли и рецензированы, а также проверены с помощью системы «Антиплагиат» , отметил «Известям» депутат Госдумы Антон Немкин.

По его мнению, это уже в значительной степени отличает отечественную энциклопедию от «Википедии», которая давно превратилась в «настоящую помойку, где фейки и противоправная информация смешались с нормальными статьями» .

— У «Рувики» точно большое будущее, если портал продолжит развиваться так же качественно. Например, насколько я знаю, в планах у разработчиков и персонализация контента для пользователей, и появление статей в аудиоформате, а также интеграция с искусственным интеллектом . Уверен, совокупность этих нововведений точно не оставит равнодушными пользователей, — подчеркнул депутат. — Поэтому значительное снижение интереса к «Википедии» стоит ожидать уже в скором времени .

«Википедия» сегодня уже никакая не «свободная энциклопедия», а настоящее «оружие в информационной войне против РФ, которое используется открыто и нагло» — это необходимо, чтобы понимали россияне, считает парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Блокировать рано

Запуск «Рувики» в полной версии — отличная новость для всего российского сегмента интернета. Это означает, что у граждан РФ есть надежный источник информации, на который можно спокойно зайти и быть уверенным, что тебе не попытаются предоставить ложь или дезинформацию под видом правды , заявил «Известиям» первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

— Несмотря на то что в «Рувики» гарантами верификации материалов выступают реальные эксперты, энциклопедия сохранила принцип открытости: написать статью может любой желающий, — рассказал Малькевич. — И, если она будет написана качественно, грамотно, интересно и правдиво, место в энциклопедии ей обеспечено.

По словам эксперта, после информации о запуске полной версии «Рувики» на поверхность всплывает одна проблема — выдача сайта российской энциклопедии в поисковых системах ниже, чем сайт «Википедии» .

— Google на запросы будет в первую строку поиска выдавать «Википедию», отечественным поисковым системам стоит взять этот принцип на вооружение и предлагать «Рувики» для ответов на запросы пользователей , — считает Малькевич. Это гораздо логичнее, чем продвигать в результатах выдачи «Википедию» в первых строках с пометкой, что сайт нарушает законодательство РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению Антона Немкина, спешить с блокировкой «Википедии» пока не стоит, потому что на нынешнем этапе развития ее аналогов в России такая мера не будет действенной .

— Энциклопедии «Рувики» и «Руниверсалис» пока на стадии развития, нужно дать им время для того, чтобы наладить работу, опять-таки запустить все необходимые механизмы фильтрации фейков, чтобы уже полноценно презентовать их как замену хоть и вредоносного, но уже привычного пользователям портала , — объяснил депутат.

В противном случае граждане точно продолжат пользоваться «Википедией» при помощи VPN-сервисов , которые являются сегодня одной из основных угроз для данных российских граждан, и вреда будет еще больше, считает он.