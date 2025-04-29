Казань направила 70-ю партию помощи бойцам СВО

В преддверии Дня Победы Казань направила 70-ю партию помощи для четырех казанских полков, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Перед отправкой груз осмотрели мэр города Ильсур Метшин и председатель Союза десантников РТ, председатель Координационного совета гуманитарных организаций Юрий Суворов.

В очередной пакет помощи вошли 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, радиостанции, тепловизоры, прицелы, детекторы дронов, а также бензиновые и дизельные генераторы, аккумуляторы для различных устройств и другое техоборудование, необходимое как в бою, так и в быту на передовой. Кроме того, на фронт отправятся и четыре автомобиля «Нива».

«Здесь всё, что нужно для приближения победы: машины, мотоциклы, квадрокоптеры, прицелы. Всё, что просят наши бойцы, мы стараемся незамедлительно комплектовать и отправлять. Сейчас мы отправляем уже 70-ю партию необходимого оборудования и снаряжения. С бойцами мы находимся на постоянной связи, в том числе с их семьями. Мы знаем их в лицо. На сегодняшний день очень важно поддерживать боевой дух наших бойцов. Они должны знать, что в тылу с их семьями и детьми всё в порядке, они окружены заботой, вниманием и уважением», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Состав партии спецгруза формируется на основании, однако наиболее востребованной техникой у бойцов СВО остаются квадрокоптеры.

«Квадрокоптеры — это глаза и уши бойцов. С их помощью можно подняться в воздух, посмотреть, понаблюдать, вычислить противника и отработать», — объяснил Юрий Суворов. Недавно он возглавил Координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО.

Координационный совет, объединивший около 50 различных фондов и гуманитарных объединений, был создан в ноябре прошлого года. Волонтеры и мэрия Казани помогают не только самим участницам спецоперации, но и их семьям. Кроме того, каждые 1,5-2 месяца из города собирается груз для Лисичанска и Рубежного. Общая сумма затрат на мероприятия, связанные с СВО, превысили 2,7 млрд руб.