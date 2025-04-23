Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минпромторг РФ подготовил предложения по критериям возвращения западного бизнеса
Мир
В немецком Киле жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В аэропорту Домодедово не отменяли рейсы из-за землетрясения в Турции
Экономика
Мишустин заявил о планах по снижению ненефтегазового дефицита в России
Общество
Мишустин поддержал введение льгот по имущественным налогам для участников СВО
Общество
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Ленинградской области
Мир
В Грузии указали на попытки Зурабишвили продвинуть украинский сценарий
Общество
Нарышкин назвал отвратительным запрет чиновников ЕС на приезд 9 Мая в Москву
Мир
В СВР указали на попытки Запада переписать историю и повлиять на граждан СНГ
Происшествия
На Эльбрусе обнаружено тело второго погибшего иностранного туриста
Общество
Сняты ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Пресс-релизы
В Москве наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Мир
В МИД Польши пообещали поддержать желающих отправить военных на Украину страны НАТО
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Общество
Экс-замглавы Минэнерго приговорили к 1,5 года за злоупотребление полномочиями
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

«Газпром-Медиа Холдинг» получил награду за обеспечение кибербезопасности

0
EN
Фото: пресс-служба Rutube
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

«Газпром-Медиа Холдинг» получил награду «За инновационный подход к информационной безопасности» на первой конференции Kaspersky Future Conference, состоявшейся в Санкт-Петербурге в середине апреля.

Компания была отмечена наградой за внедрение системы мониторинга, корреляции событий информационной безопасности и сопутствующих нюансах. Заместитель генерального директора, глава цифрового блока холдинга Сергей Косинский в комментарии «Известиям» отметил, что кибербезопасность была усилена благодаря развитию инноваций на базе искусственного интеллекта.

«Инфраструктура защиты наших площадок позволяет круглосуточно обеспечивать доступность сервисов и безопасность контента. Мы будем и далее совершенствовать наши системы, повышая защиту и разрабатывая новые алгоритмы», — добавил Сергей Косинский.

Kaspersky Future Conference проходила 16-18. Участники мероприятия обсудили ключевые тенденции в области мировых киберугроз, которые будут сохраняться в этой области в ближайшие годы. Конференцию посетили представители 230 организаций из России и СНГ. В их числе руководители и специалисты по информационной безопасности из крупных и средних компаний, технологические партнеры и поставщики защитных решений, эксперты, аналитики и исследователи из сферы ИТ и кибербезопасности.

В начале апреля Сергей Косинский сообщал о снижении числа кибератак на Rutube, входящий в цифровой блок холдинга.

«100% посягательств на работоспособность систем нашего видеохостинга были успешно отражены без влияния на пользователей. Крупнейшая кибератака на Rutube была совершена и успешно отражена в октябре прошлого года — ее мощность составила 1 терабит в секунду — чтобы сгенерировать атаку такого масштаба нужна сеть ботнет из сотен тысяч устройств», — отмечал топ-менеджер.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025