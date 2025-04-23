«Газпром-Медиа Холдинг» получил награду за обеспечение кибербезопасности

«Газпром-Медиа Холдинг» получил награду «За инновационный подход к информационной безопасности» на первой конференции Kaspersky Future Conference, состоявшейся в Санкт-Петербурге в середине апреля.

Компания была отмечена наградой за внедрение системы мониторинга, корреляции событий информационной безопасности и сопутствующих нюансах. Заместитель генерального директора, глава цифрового блока холдинга Сергей Косинский в комментарии «Известиям» отметил, что кибербезопасность была усилена благодаря развитию инноваций на базе искусственного интеллекта.

«Инфраструктура защиты наших площадок позволяет круглосуточно обеспечивать доступность сервисов и безопасность контента. Мы будем и далее совершенствовать наши системы, повышая защиту и разрабатывая новые алгоритмы», — добавил Сергей Косинский.

Kaspersky Future Conference проходила 16-18. Участники мероприятия обсудили ключевые тенденции в области мировых киберугроз, которые будут сохраняться в этой области в ближайшие годы. Конференцию посетили представители 230 организаций из России и СНГ. В их числе руководители и специалисты по информационной безопасности из крупных и средних компаний, технологические партнеры и поставщики защитных решений, эксперты, аналитики и исследователи из сферы ИТ и кибербезопасности.

В начале апреля Сергей Косинский сообщал о снижении числа кибератак на Rutube, входящий в цифровой блок холдинга.

«100% посягательств на работоспособность систем нашего видеохостинга были успешно отражены без влияния на пользователей. Крупнейшая кибератака на Rutube была совершена и успешно отражена в октябре прошлого года — ее мощность составила 1 терабит в секунду — чтобы сгенерировать атаку такого масштаба нужна сеть ботнет из сотен тысяч устройств», — отмечал топ-менеджер.