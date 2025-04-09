Сергей Косинский заявил об изменениях в числе кибератак на Rutube
Видеохостинг Rutube фиксирует некоторое снижение количества кибератак в апреле на свои сервисы. Об этом журналистам в среду, 9 апреля, заявил Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга», в состав которого входит платформа.
Косинский напомнил, что в октябре прошлого года Rutube столкнулся с крупнейшей кибератакой, ее мощность составила около 1 терабита в секунду.
«Атака была сгенерирована сетью ботнет из сотен тысяч устройств. Но наша инфраструктура защиты позволяет успешно справляться даже с такими колоссальными нагрузками, обеспечивая доступность сервиса для десятков миллионов зрителей 24/7», — добавил он.
При этом в апреле платформа видит снижение тренда на кибератаки.
«Если в марте видеохостинг подвергся 20 крупным кибератакам, то за первую неделю апреля были совершены только две незначительные атаки», — отметил топ-менеджер.
До этого Rutube подвергался мощной DDoS-атаке в сентябре 2024 года. Тогда в пресс-службе видеосервиса заявили, что она стала крупнейшей за последние два года.