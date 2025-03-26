В НСПК заявили о работе сервисов СБП в штатном режиме
Проблемы с работой системы быстрых платежей (СБП) устранены. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
«26 марта в НСПК фиксировали трудности в обработке операций через СБП, специалисты компании оперативно их устранили», — рассказали в пресс-службе.
В это время другие сервисы и системы НСПК функционировали в обычном режиме. С 11:32 мск все сервисы СБП также работают без сбоев.
Ранее, 25 марта, Роскомнадзор заявил, что систему безопасности провайдеров необходимо усилить. Например, необходимо закрепить требования к устойчивости сетей связи, в рамках которых операторы связи и провайдеры будут обязаны обеспечивать не только их защиту, но и возможность быстрого восстановления после атак.