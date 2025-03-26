В Роскомнадзоре порекомендовали усилить систему безопасности провайдеров
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- В Роскомнадзоре порекомендовали усилить систему безопасности провайдеров
Систему безопасности провайдеров необходимо усилить. Об этом 25 марта заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что текущие законодательные нормы требуют доработки и актуализации. Например, необходимо закрепить требования к устойчивости сетей связи, в рамках которых операторы связи и провайдеры будут обязаны обеспечивать не только их защиту, но и возможность быстрого восстановления после атак.
Также предлагается расширить перечень обязательных мер по защите от DDoS-атак, включая использование отечественных решений для мониторинга и фильтрации трафика, установить более жесткие требования к резервированию инфраструктуры.
«Комплексная реализация этих мер позволит снизить риски атак на критическую инфраструктуру и повысить уровень кибербезопасности российских операторов связи», — уточнили в ведомстве.
В Роскомнадзоре 24 марта заявили, что проблемы с работой сервисов связаны с применением иностранной серверной инфраструктуры, на которой наблюдаются сбои. Тогда в ведомстве рекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.