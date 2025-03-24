В Роскомнадзоре объяснили сбои в работе ряда сервисов

Неработоспособность некоторых сервисов связана с применением иностранной серверной инфраструктуры, на которой наблюдаются сбои. Об этом сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН) 24 марта.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — уточнили там.

В службе рекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

Согласно данным сервиса Downdetector, ранее в этот день в работе нескольких сайтов, приложений произошел сбой.

До этого, 20 марта, в РКН уточнили, что специалисты ЦМУ ССОП проведут плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры. Как объяснялось, это необходимо для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.