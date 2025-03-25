Умерла актриса из «Снегурочки» и «Зеленого фургона» Ольга Лысенко
Советская и российская актриса театра и кино Ольга Лысенко умерла на 84-м году жизни. Об этом 25 марта сообщил Союз кинематографистов России.
Уточняется, что артистка скончалась 22 марта. Причина смерти не уточняется. Прощание состоится 26 марта в 14:30 в Центральной клинической больнице.
«Светлая память», — говорится в сообщении в Telegram-канале Союза кинематографистов России.
Лысенко родилась в 1941 году в Киеве. Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Актриса сыграла в таких фильмах, как «Снегурочка», «Зеленый фургон», «Я купил папу» и многих других.