Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа выросло до четырех человек
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в доме в Махачкале. Об этом 25 марта сообщил минздрав региона.
«В многоквартирном доме по улице Гапцахская, 14, ранены четверо человек — трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина. Пациенты получают всю необходимую терапию в стационарах Махачкалы», — указано в Telegram-канале минздрава.
В сообщении уточняется, что при хлопке газа по улице Шамиля, 66, четверо раненых в тяжелом состоянии также получают интенсивную терапию в клиниках.
«Специалисты делают всё для скорейшего восстановления пострадавших. У них есть и опыт, и все необходимые ресурсы, на связи также федеральные эксперты. Мы боремся за жизнь и здоровье каждого», — подчеркнул министр здравоохранения региона Ярослав Глазов.
Взрыв в многоэтажном доме произошел ранее в этот день. В пресс-службе мэрии города отметили, что, предварительно, дом еще не был готов к эксплуатации, и жильцов там находиться не должно. Прокуратура Республики Дагестан начала проверку.