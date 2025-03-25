Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа выросло до четырех человек

Минздрав: число пострадавших в Махачкале при взрыве газа выросло до четырех человек

25 марта 2025, 14:47 0

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев