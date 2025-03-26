Эксперт рассказала о способах справиться с выгоранием на работе

Профессиональное выгорание — это частое явление в современном мире. О том, как справиться с этим состоянием, 26 марта «Известиям» рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.

«Если причиной выгорания являются регулярные переработки и задержки в офисе, работа в «фоновом режиме» по дороге на работу и домой, то первое, о чем стоит задуматься, — необходимость расставить с руководством и клиентами границы. Безусловно, случаются неотложные внеплановые задачи и ситуации, которые вытекают из специфики профессии, но они не должны становиться системой», — рассказала она.

Кроме того, отметила Алексеева, для того, чтобы справиться с выгоранием на фоне перегруза, необходим длительный отдых или временный переход на более гибкий график работы. Процессу восстановления способствуют прогулки, посещение музеев и выставок, путешествия и чтение. Кроме того, полезны спорт, массаж и любые процедуры, направленные на переключения с эмоциональной деятельности на физическую.

К выгоранию также могут привести токсичный коллектив, несвоевременная обратная связь, рутинные задачи, отсутствие поощрений и нерыночная оплата труда.

Алексеева посоветовала смело обсуждать волнующие вопросы с руководителем и HR-менеджером.

«Вместе вы сможете выстроить вектор вашего вертикального или горизонтального роста в рамках компаний, наладить процесс взаимной обратной связи или пересмотреть систему индивидуальной материальной и нематериальной мотивации», — подытожила эксперт.

21 марта кандидат психологических наук, бизнес-тренер Алена Савюк рассказала «Известиям» о способах справиться со стрессом на работе. По ее словам, помогает переключение внимания, для чего существуют различные техники, дыхательные практики, спорт. Также она рекомендовала разгружать себя через общение и хобби и выбирать такую деятельность, которая будет вдохновлять.