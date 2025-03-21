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Эксперт рассказала о способах справиться со стрессом на работе

Эксперт Савюк: при стрессе помогают дыхательные практики и переключение внимания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Работа может стать причиной хронического стресса. Срочные дела, конкуренция, ожидания, перегруженность — всё это незаметно и постепенно влияет на состояние. О стадиях стресса и способах с ним справиться 21 марта «Известиям» рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Алена Савюк.

Термин «стресс» ввел канадский ученый Ганс Селье еще в начале XX века. Он назвал так способы реакции на разные виды событий. Он выделял три стадии стресса.

При тревоге учащается пульс, определяется уровень адреналина, мозг включается в работу. Если стресс затягивается, то человек привыкает в нем жить и находит способы адаптации. Тогда наступает стадия сопротивления. Следом, в стадии истощения, стресс уже становится хроническим и неуправляемым. Тогда начинают сильно страдать здоровье, мотивация и работоспособность, отметила она.

«К физическим проявлениям стресса относят головные боли, хроническую усталость, проблемы со сном и скачки давления, к эмоциональным — раздражительность и тревожность. При стрессе снижаются когнитивные способности: появляются сложности с концентрацией, забывчивость, «рассеянный ум». Кроме того, человек начинает чаще прокрастинировать», — сказала Савюк.

Эксперт также назвала способы справиться со стрессом на работе. Так, помогает переключение внимания. Она предложила воспользоваться «методом помидора», который подразумевает чередование работы по 25 минут и пятиминутного отдыха. Также Савюк рекомендовала технику «5-4-3-2-1». В моменте, когда накатывает тревога, стоит назвать пять вещей, которые вы видите перед собой; четыре звука, которые слышите; три вещи, которые вы чувствуете (как ноги касаются пола, например); два запаха и один вкус. Помимо этого эксперт рекомендовала в такие моменты выполнять дыхательные приемы.

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«Стресс часто связан с тем, что мы берем на себя слишком много. Из-за страха мы соглашаемся на всё, а потом выгораем. Если просит начальник, уточните: «На что конкретно мне стоит направить фокус, а что отложить?» Если перегружает коллега, скажите: «Сейчас у меня нет ресурсов, но могу помочь позже», — сказала она.

Физическая активность — еще одно спасение, подчеркнула специалист. По ее словам, даже 5–10 минут движения снижают уровень гормона стресса — кортизола. Справиться с этим состоянием помогают йога, разминка, а также лепка, рисование и антистресс-мячики.

В работе специалист рекомендовала наслаждаться процессом вместо ориентации на результат, разгружать себя через общение и хобби, а также выбирать такую деятельность, которая будет вдохновлять.

13 марта «Известия» ознакомились с результатами опроса сервиса «Работа.ру» о самых частых причинах увольнения с работы. Наиболее распространенной из них стала неготовность работодателя повышать зарплату. За ней следуют отсутствие карьерного роста (38%) и профессиональное выгорание (37%). Значительная часть респондентов (32%) указала на стресс как на причину увольнения. Желание работать ближе к дому также стало весомым фактором для 24% опрошенных.

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