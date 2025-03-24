В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации главного финансиста ХАМАС в Газе

Израильские военные устранили главного финансиста палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Исмаила Бархума. Об этом 24 марта сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что удар был нанесен 23 марта в районе Хан-Юниса. В результате происшествия был убит в больнице Бархум, занимающий пост премьер-министра правительства анклава, контролируемого радикальным движением.

«Бархум был ключевой фигурой в политическом бюро ХАМАС и активно участвовал в процессе принятия военных решений, которые напрямую влияли на операции ХАМАС», — отметили в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Согласно данным ЦАХАЛ, они продолжат свои действия против ХАМАС с целью устранения любых угроз для израильских граждан.

Представители министерства здравоохранения Газы в этот же день заявили, что ЦАХАЛ нанесла удар по крупнейшей больнице на юге сектора Газа, в ходе которого погибли два человека, есть пострадавшие. Удар пришелся по хирургическому отделению больницы Насер в городе Хан-Юнис. Погибли 16-летний подросток, которому сделали операцию, и член политического бюро палестинской группировки ХАМАС, проходивший лечение в больнице.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.