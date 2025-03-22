Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов американских ракет ATACMS на Украине
Мир
СМИ узнали о тревоге союзников США на фоне изменения внешней политики Трампа
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Мир
The Daily Mail сообщила об эпидемии высокоинфекционной чесотки в Великобритании
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Мир
CNN сообщил об экстренной разработке в США системы ПРО «Золотой купол»
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Армия
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных
Спорт
Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Мир
На Украине сообщили о захвате раскольниками храма УПЦ в Киевской области
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот
Сюжет:

В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам

Захарова: РФ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам оставляет право на ответ
0
EN
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат удары по российским энергообъектам, РФ оставляет за собой право на ответ. Об этом 22 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Она отметила, что украинские атаки, совершаемые после публичного согласия президента страны Владимира Зеленского воздержаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры РФ, говорят о недоговороспособности Киева и демонстрируют отсутствие стремления к достижению мира.

«Предупреждаем, что, в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — подчеркнула Захарова.

Газовая атака: зачем Киев устроил взрыв на измерительной станции «Суджа»
Украинские власти вновь демонстрируют желание сорвать попытки мирного урегулирования

В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики.

В свою очередь, Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, через которую шла перекачка российского газа в страны Европы. В ту же ночь ВСУ нанесли несколько ударов по Курской АЭС.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025