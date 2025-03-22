В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат удары по российским энергообъектам, РФ оставляет за собой право на ответ. Об этом 22 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
Она отметила, что украинские атаки, совершаемые после публичного согласия президента страны Владимира Зеленского воздержаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры РФ, говорят о недоговороспособности Киева и демонстрируют отсутствие стремления к достижению мира.
«Предупреждаем, что, в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — подчеркнула Захарова.
В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.
Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики.
В свою очередь, Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, через которую шла перекачка российского газа в страны Европы. В ту же ночь ВСУ нанесли несколько ударов по Курской АЭС.