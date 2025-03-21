СК после подрыва ВФУ газораспределительной станции «Суджа» возбудил уголовное дело

По факту подрыва вооруженными формированиями Украины (ВФУ) газораспределительной станции «Суджа» в Курской области возбуждено уголовное дело, сообщила 21 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Согласно данным следствия, украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, 20 марта произвели целенаправленный подрыв станции.

«В результате объект получил значительные повреждения. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», — указано в Telegram-канале ведомства.

Также 19 марта Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа по его переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта заявила, что Киев после новых атак на российскую инфраструктуру показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию текущего конфликта дипломатическими методами.