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Захарова на фоне атак ВСУ заявила об отсутствии у Киева политической воли к миру

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Киев после новых атак на российскую инфраструктуру показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США», — отметила она.

Захарова напомнила, что лидер России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп договорились 30-дневном перемирии и прекращении ударов РФ по энергетическим объектам Украины. Однако украинский лидер Владимир Зеленский не собирается останавливать нападения своих военных на Россию.

«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, — добавила официальный представитель ведомства.

Она отметила, что украинский президент по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести России поражение, для чего активно использует террористические методы как в отношении гражданских объектов, так и мирных, не участвующих в конфликте жителей.

Москва выражает надежду, что Вашингтон услышал ее сигнал о том, что прекращение военной помощи Киеву и предоставление ему развединформации является ключевым условием для прекращения эскалации, резюмировала Захарова.

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Министерство обороны России 19 марта сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Как указали в ведомстве, этим нападением киевский режим попытался сорвать мирные инициативы Трампа по его переговорам с российским президентом.

В результате атаки на нефтебазе в Краснодарском крае произошел пожар. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позже уточнялось, что специалисты боролись с огнем на площади 4250 кв. м, которую 20 марта удалось уменьшить до 3750 кв. м. К ликвидации огня привлечены 406 человек и 157 единиц техники.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что президент России не отдавал новых распоряжений после приказа о прекращении атак Вооруженных сил России на энергообъекты киевского режима. Песков отметил, что нападения со стороны киевского режима свидетельствуют об очевидной недоговороспособности украинских властей.

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