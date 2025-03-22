Хуснуллин призвал создавать современную инфраструктуру в Запорожской области

В Запорожской области необходимо создавать современную инфраструктуру. Об этом 22 марта сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Во время совещания говорили, что для притока населения в Мелитопольскую и Бердянскую агломерации важно создавать современную инфраструктуру, наращивая объемы ввода жилья, обновления объектов ЖКХ, социальных объектов», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства РФ.

Он отметил, что в данных направлениях заметна «позитивная динамика». Во время совещания также речь шла о развитии промышленной сферы, сотрудничества с Фондом развития территорий по свободной экономической зоне.

Ранее Хуснуллин осмотрел ход строительства многопрофильного педиатрического медицинского центра, Мелитопольского государственного университета. По его словам, в медицинском учреждении начали работы по устройству внутренних стен и перегородок.

В образовательном учреждении проводят ремонтные работы корпусов, общежития и других пространств. Там планируется создать комфортную образовательную среду более чем для 12 тыс. студентов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 марта сообщил о распространении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничных с Украиной районах, на которых введен режим контртеррористической операции (КТО). Для помощи предпринимателям в прошлом году запустили на некоторых территориях СЭЗ. Благодаря этому компании могут воспользоваться льготным кредитованием и пониженным тарифом.