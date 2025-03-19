Мишустин заявил о распространении режима СЭЗ на приграничные районы с режимом КТО
Власти РФ распространят режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные с Украиной районы, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом 19 марта заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства.
«Для помощи предпринимателям в прошлом году запустили на отдельных территориях приграничных регионов свободную экономическую зону, в рамках которой компании могут воспользоваться не только льготным кредитованием, но также и пониженным тарифом. <...> Теперь такие условия распространили и на те муниципальные образования, где действует режим контртеррористической операции», — заявил он.
Уточняется, что на некоторые территории приграничных регионов может быть распространен режим свободной экономической зоны, действующий в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.
Предприятия, которые ведут на этих территориях деятельность, могут претендовать на статус резидентов СЭЗ, что предоставляет им ряд льгот. В их числе — сниженные страховые взносы по ставке 7,6%, полное освобождение от налога на прибыль, полученную в рамках осуществления инвестиционного проекта, а также режим свободной таможенной зоны.
Ранее, 5 января, Мишустин подписал постановление о распространении режима свободной экономической зоны на ряд территорий в Белгородской области. Речь идет о территориях в Белгородском и Шебекинском районах области.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил 10 февраля, что 270 компаний стали резидентами СЭЗ в регионах Донбасса и Новороссии, а объем их инвестиций достиг 116,8 млрд рублей. Он отметил, что цели программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — создание благоприятной обстановки для инвестиций и достижение к 2030 году среднероссийских показателей качества жизни.