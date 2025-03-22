В Москве водитель грузовика насмерть сбил ребенка

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Об этом 22 марта сообщает Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ в Telegram-канале.

«Водитель грузового автомобиля, двигаясь по Михалковской улице в городе Москве, совершил наезд на ребенка 2013 года рождения. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», — указано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть»).

17 марта сообщалось, что водитель Toyota Corolla Fielder сбил в Ангарске 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» с подругой. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами различной тяжести. По предварительной информации, водитель допустил наезд, потому что его ослепил солнечный свет.