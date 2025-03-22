Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог заявил о провокационности высказываний Стармера и Макрона
Армия
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»
Мир
Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили в центре чешского Брно
Мир
Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили диалог РФ и США по Украине
Политика
Военный аналитик указал на разочарование наемников службой в ВСУ
Общество
СК зафиксировал доказательства атаки ВСУ по жилому массиву в Курской области
Мир
ВМС Испании и НАТО начали масштабные военно-морские учения в Кадисском заливе
Мир
Встреча делегаций России и США началась в Эр-Рияде
Общество
Пиротехники МЧС России уничтожили украинский дрон «Чаклун» в Курской области
Авто
Сборку китайских Renault под брендом из РФ наладят во Владивостоке
Политика
Эксперт указал на отсутствие перспектив размещения британских солдат на Украине
Армия
Средства ПВО за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ
Мир
США введут пошлины в отношении закупающих нефть и газ у Венесуэлы стран
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова
Общество
В порту Усть-Луга из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тыс. т мазута
Политика
В МИДе обвинили Киев в попытке создать негативный фон вокруг переговоров РФ и США
Авто
Toyota впервые обновила внедорожник Land Cruiser 300

В Москве водитель грузовика насмерть сбил ребенка

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Об этом 22 марта сообщает Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ в Telegram-канале.

«Водитель грузового автомобиля, двигаясь по Михалковской улице в городе Москве, совершил наезд на ребенка 2013 года рождения. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», — указано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть»).

Подвоз и ныне там: кто следит за школьными маршрутами
На рейсах не хватает водителей и транспорта

17 марта сообщалось, что водитель Toyota Corolla Fielder сбил в Ангарске 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» с подругой. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами различной тяжести. По предварительной информации, водитель допустил наезд, потому что его ослепил солнечный свет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025