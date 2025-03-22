Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта

На Земле в воскресенье, 23 марта, может начаться сильная магнитная буря на фоне вспышки на Солнце. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Возобновление сильных магнитных бурь, однако, ожидается уже стыке сегодняшних и завтрашних суток, когда к текущему влиянию солнечного ветра добавится ударное воздействие от выброса массы, приход которого ожидается примерно в это время», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что Солнце выбросило большое облако плазмы, показатели которого самые высокие в этом году.

На данный момент прогноз магнитных бурь формируется, однако, предварительно, ожидается буря уровня G3. При этом последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января 2025 года.

Указано, что действие магнитной бури произойдет между 03:00 и 06:00 мск в воскресенье.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле 21 марта зафиксировали начало магнитной бури, мощность которой достигает уровня интенсивности от слабого до среднего. По его мнению, причиной бури стало попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, который на 150–200 км/с выше нормы.