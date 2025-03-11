Магнитные бури в марте 2025 года: прогноз по дням, влияние на человека

После непродолжительной магнитной бури 9 марта геомагнитная обстановка на Земле стабилизировалась. До конца месяца резкого повышения активности Солнца не предвидится, однако незначительные возмущения в магнитном поле планеты сохранятся. «Известия» делятся прогнозом магнитных бурь на март.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это сильные возмущения в магнитном поле Земли, возникающие под влиянием солнечной активности. Когда на поверхности звезды происходит вспышка, в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Если он достигает нашей планеты, частицы вступают в контакт с магнитосферой, вызывая возмущения разной интенсивности и продолжительности.

В большинстве случаев изменения в магнитном поле Земли безвредны как для ее обитателей, так и для электроприборов. Однако сильные магнитные бури могут спровоцировать перепады напряжения в электросетях, повлиять на работу спутниковой навигации и радиосвязи.

Для обозначения степени отклонения магнитного поля Земли от нормы используется Kp-индекс, представляющий собой шкалу от 0 до 9. На его основе ученые определяют и интенсивность магнитных бурь. Так, возмущения уровня 5 соответствуют слабой магнитной буре (G1). Уровень 6 — средняя магнитная буря (G2), 7 — сильная буря (G3), 8–9 — очень сильная/экстремальная буря (G4 и G5). Возмущения на уровне 0–4 не считаются магнитной бурей.

Календарь магнитных бурь на март 2025 года

В воскресенье, 9 марта, на Земле наблюдались магнитные бури класса G1 и G2. Однако уже к середине следующего дня геомагнитная обстановка стабилизировалась. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до 13 марта магнитное поле нашей планеты останется спокойным. Kp-индекс будет держаться на уровне 2–4.

При этом, отмечают специалисты ИКИ и ИСЗФ, после 13 марта ожидается повышение плотности и скорости солнечного ветра. В связи с этим возможен умеренный рост геомагнитных возмущений. Однако вероятность возникновения магнитных бурь оценивается всего в 20–30%, а их уровень вряд ли превысит G1.

Усиление геомагнитной активности возможно 14–15 марта, но ожидать сильных магнитных бурь не стоит. По прогнозу, поверхность Солнца останется спокойной до конца месяца. Слабая буря может начаться 27 марта с сохранением повышенного возмущения магнитного поля на следующий день.

Важно учитывать, что относительно точный прогноз солнечной активности составляется только на ближайшие три дня. Предсказания на неделю, месяц и более — скорее предположения, чем факты, и реальная картина изменений в геомагнитном поле может сильно от них отличаться.

Влияние магнитных бурь на человека

Влияние магнитных бурь на состояние здоровья до сих пор не изучено до конца. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что возмущения в магнитном поле Земли и правда могут воздействовать на самочувствие.

Как пояснила «Известиям» невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, во время магнитных бурь в организме происходят небольшие перестройки: может повыситься вязкость крови, измениться тонус стенок капилляров. Всё это влияет на кровоток и, соответственно, на самочувствие. При этом симптомы недомогания чаще возникают у пациентов с хроническими заболеваниями, тогда как здоровые люди изменений в магнитном поле обычно не замечают.

Среди наиболее распространенных жалоб эксперт назвала перебои в работе сердца, головокружение, головную боль и боль в суставах. Демьяновская добавила, что, если буря длится долго и сопровождается сильными электромагнитными колебаниями, у человека нарушается биоэлектрическая активность головного мозга. Из-за этого может развиться состояние, схожее с переутомлением, для которого характерны сонливость, головокружение, снижение работоспособности, вялость, давление в глазных яблоках и другие неприятные ощущения.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, врач посоветовала соблюдать режим сна, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и пить больше воды. Особое внимание, по словам эксперта, стоит уделить питанию. Рекомендуется отказаться от жирной пищи, а также алкоголя, кофе и энергетиков, употреблять больше белка (нежирное мясо, рыба, яйца, молоко) и фруктов. Всё это, считает эксперт, поможет снизить чувствительность к геомагнитным возмущениям и пережить бурю без потерь.

Ранее врач травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов рассказал «Известиям» о влиянии магнитных бурь на суставы.