Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Мир
В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот
Сюжет:

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

Специалист центра погоды «Фобос» Леус: на Земле началась слабая магнитная буря
0
EN
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Земле вечером в пятницу, 21 марта, зафиксировали начало магнитной бури, мощность которой достигает от слабого до среднего уровня интенсивности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Около 18:00 мск геомагнитное поле стало слабо возмущенным, а с 21:00 мск наблюдаются магнитные бури с интенсивностью от слабой до средней, класса G1-G2», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По мнению Леуса, причиной бури стало попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, который на 150– 200 км/с выше нормы. Источником ветра стала крупная корональная дыра на юго-восточной стороне Солнца. На звезде в данный момент располагаются всего три подобные дыры, которые находятся в стадии разрушения, но сохраняют возможность влияния на Землю.

Он уточнил, что окончание магнитной бури ожидается к полудню субботы, 22 марта. При этом вероятность новых возмущений в ближайшее время «оценивается как низкая».

Точка озарения: прародина языков и зародыши солнечных вспышек
«Известия» подготовили топ-5 самых интересных научных событий недели

Ранее, 11 марта, ученые зафиксировали среднюю вспышку на Солнце. Она продлилась около трех минут и не сопровождалась выбросом массы, а ее расположение на краю солнечного диска исключает какое-либо влияние на Землю.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025