На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

На Земле вечером в пятницу, 21 марта, зафиксировали начало магнитной бури, мощность которой достигает от слабого до среднего уровня интенсивности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Около 18:00 мск геомагнитное поле стало слабо возмущенным, а с 21:00 мск наблюдаются магнитные бури с интенсивностью от слабой до средней, класса G1-G2», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По мнению Леуса, причиной бури стало попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, который на 150– 200 км/с выше нормы. Источником ветра стала крупная корональная дыра на юго-восточной стороне Солнца. На звезде в данный момент располагаются всего три подобные дыры, которые находятся в стадии разрушения, но сохраняют возможность влияния на Землю.

Он уточнил, что окончание магнитной бури ожидается к полудню субботы, 22 марта. При этом вероятность новых возмущений в ближайшее время «оценивается как низкая».

Ранее, 11 марта, ученые зафиксировали среднюю вспышку на Солнце. Она продлилась около трех минут и не сопровождалась выбросом массы, а ее расположение на краю солнечного диска исключает какое-либо влияние на Землю.