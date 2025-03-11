Ученые зафиксировали среднюю вспышку на Солнце
На Солнце зафиксирована вспышка уровня М1.1, произошедшая около 16:00 по московскому времени. Об этом 11 марта сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Как уточняют ученые, вспышка длилась около трех минут и не сопровождалась выбросом массы, а ее расположение на краю солнечного диска исключает какое-либо влияние на Землю.
«С начала текущего, 2025-го года на Солнце зарегистрировано 98 событий такого уровня и выше, а в прошедшем 2024 году их было около 1000», — уточняется в сообщении.
Ранее, 9 марта, сообщалось, что наблюдается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Причиной этого является корональная дыра на Солнце. На звезде на данный момент располагаются три дыры, которые находятся в стадии разрушения, но сохраняют возможность влияния на Землю.
До этого, 14 февраля, две мощные вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, достигая Земли, они могут провоцировать магнитные бури, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).