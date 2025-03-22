Пленный боевик ВСУ рассказал об отсутствии подготовки перед отправкой в Курскую область

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубченко рассказал, что перед отправкой в Курскую область он не проходил никакой боевой подготовки. Кадры с рассказом мужчины 22 марта распространило Минобороны РФ.

По словам Голубченко, медицинская комиссия, куда его направили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), длилась полчаса. В Курской области он вместе с сослуживцами попал в окружение к военнослужащим ВС РФ, после чего решил сложить оружие и сдаться в плен.

Голубченко рассказал, что подразделением ВСУ в курском приграничье командиры управляли с помощью радио. Самих офицеров он никогда там не видел.

«Да я даже не знаю, как наши офицеры выглядят. Они лишь изредка давали указания по радейке. А где они сидели, никто не знает, но точно не в Курской области. За всё время мне так и не довелось встретить ни одного офицера бригады», — подытожил украинский военнопленный.

Ранее, 20 марта, в распоряжении «Известий» появились кадры с пленным военнослужащим ВСУ Иваном Сташуком. Он рассказал, что за отказ выхода на позиции командир угрожал ему расстрелом.