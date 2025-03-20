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Пленный боевик ВСУ рассказал об угрозах со стороны командира роты

Пленный боевик ВСУ Сташук: командир роты угрожал расстрелом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Сташук рассказал, что командир роты угрожал расстрелом за отказ идти на позиции. Кадры беседы с украинским бойцом 20 марта появились в распоряжении «Известий».

По словам Сташука, его принудительно мобилизовали, посадив в машину территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), под предлогом обновления данных.

Боец ВСУ отметил, что проходил подготовку 35 дней, но она ему ничем не помогла, после чего его отправили на передовую. Служил Сташук в 117-й бригаде. Желания идти воевать у солдата не было, но руководство подразделения ВСУ это не интересовало.

«Командир роты с позывным Батя угрожал нам с хлопцем, что если не пойдем на позиции, то посадят на 15 лет или расстреляют. <…> У нас был случай, что семь военнослужащих отказались идти на позиции. Что было с ними дальше, не знаю», — рассказал Сташук.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) взяли Сташука вместе с сослуживцем при попытке занять позиции.

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Ранее, 19 марта, плененный в Курской области боевик ВСУ Евгений рассказал, как проходил военную подготовку в Великобритании. По его словам, в Англии проводят базовую военную подготовку, например владение оружием или вождение военной техники.

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