Плененный в Курской области боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений рассказал, как проходил военную подготовку в Великобритании. Кадры беседы с военнослужащим 19 марта появились в распоряжении «Известий».

По его словам, в Англии проводят базовую военную подготовку, например владение оружием или вождение военной техники. На занятиях Евгений просто присутствовал, так как у него была травма ноги. В рамках обучения бойцы ВСУ проходили курсы тактической медицины, саперов, снайперов, добавил он.

«У меня не пошло ни то, ни то. Я просто стрелок, всё, хотя у меня в военном билете написано «подсобный рабочий», — сказал Евгений.

Ранее, 19 марта, пленный боевик ВСУ Юрий Конограй рассказал, что сдаться в плен российской армии ему посоветовал инструктор по тактической медицине. Когда к ним приблизились российские войска, Конограй заявил своим сослуживцам, что не собирается стрелять и готов сдаться.