Избившего стулом школьников в Красноярске мужчину задержали в Ангарске

В Красноярске задержали мужчину, который избил стулом двух школьников. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в субботу, 22 марта.

«По версии следствия, 19 марта 2025 года между тремя учениками пятого класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В кабинете социального психолога в ходе общего разговора 46-летний отец одного из детей схватил стул и нанес двум другим школьникам несколько ударов. В результате у обоих пострадавших зафиксированы травмы в области головы.

Мужчину остановили другие родители, учителя и прибывшие на место происшествия школьные охранники.

«В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий», — отметили в пресс-службе.

Задержанный в настоящее время ожидает допроса по поводу инцидента, ему избирается мера пресечения. Возбуждено дело по статье о совершении хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ведется следствие.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что в школе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге ученик пятого класса поссорился со сверстником на перемене, и тот ударил его ножом в лицо.