Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Мир
В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Избившего стулом школьников в Красноярске мужчину задержали в Ангарске

0
EN
Фото: t.me/krksledkom
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Красноярске задержали мужчину, который избил стулом двух школьников. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в субботу, 22 марта.

«По версии следствия, 19 марта 2025 года между тремя учениками пятого класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В кабинете социального психолога в ходе общего разговора 46-летний отец одного из детей схватил стул и нанес двум другим школьникам несколько ударов. В результате у обоих пострадавших зафиксированы травмы в области головы.

Мужчину остановили другие родители, учителя и прибывшие на место происшествия школьные охранники.

«В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий», — отметили в пресс-службе.

Задержанный в настоящее время ожидает допроса по поводу инцидента, ему избирается мера пресечения. Возбуждено дело по статье о совершении хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ведется следствие.

Кто не спрятался: как мошенники заставляют детей уходить из дома
Эксперты рассказали о способах защитить подростков от преступников в Сети

Ранее, 20 марта, сообщалось, что в школе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге ученик пятого класса поссорился со сверстником на перемене, и тот ударил его ножом в лицо.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025