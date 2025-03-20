Кто не спрятался: как мошенники заставляют детей уходить из дома

Подростки всё чаще оказываются целью мошенников: их обманывают, запугивая по телефону или давая опасные задания в онлайн-играх. В последние дни было раскрыто несколько попыток инсценировать похищение школьников, в которых они сами и участвовали под воздействием преступников. «Известия» выяснили, как и зачем преступники заставляют детей уходить из дома и есть ли способ защитить подростков.

«Плакала и извинялась»

19 марта стало известно, как мошенники «похитили» 15-летнюю девушку в Красноярском крае. Они заставили школьницу уехать из города и потребовали у родителей выкуп в полмиллиона рублей, рассказали в Следственном комитете.

Даша пропала 18 марта — девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через два часа ее отцу пришло видеосообщение, где его дочь сидит на кладбище, плачет, извиняется перед неким «дядей Юрой и Вагнерами» и просит у родителей 500 тыс. рублей, чтобы ее освободили. Мужчина обратился в полицию, там возбудили уголовное дело о похищении.

В городе сразу начались поиски, в которых участвовали больше 150 человек — полицейские и волонтеры. Первым делом сотрудники Следственного комитета нашли место на кладбище, откуда школьница записывала обращение. Как оказалось, девочка приехала туда на такси и была там одна. Следователи быстро нашли таксиста, который вез школьницу. Он рассказал, что пассажирка всю дорогу молчала и что-то слушала в наушниках.

Найденная 15-летняя Даша из Ачинска Фото: СК РФ

Саму девушку обнаружили на следующий день на съемной квартире в городе Назарово, в 35 км от дома. По версии следствия, ее похищение инсценировали мошенники, при этом сама девочка даже не понимала, что делает.

«Она следовала указаниям: ее вели, говорили, куда ехать, записывать видео, что говорить. Мошенники диктовали ей, что делать», — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас девочка в порядке, ее жизни ничего не угрожает. По данным Telegram-канала Kras Mash, мошенники общались с девушкой в мессенджере и угрожали ей. Аккаунт, с которого они писали, уже удален.

«Угрожали убить родителей»

Другой случай, когда неизвестные убедили ребенка уйти из дома (правда, без требования выкупа), произошел 18 марта в Приморском крае. 16-летнего подростка добавили в новую игру в Telegram, условием которой было спрятаться на сутки и не отвечать на звонки. Но, узнав о начавшихся поисках, мальчик сам обратился в полицию. Сейчас там проводится проверка.

Еще одна история с «похищением» ребенка произошла в январе в Томске. Тогда преступники позвонили по видеосвязи маме 13-летней школьницы: мужчина в маске в военной форме и с оружием заявил, что его дочь находится у него. Сначала женщина не поверила, но потом поняла, что Ани (имя изменено) и правда нет дома, а ее телефон не отвечает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оказалось, что девочка вышла на улицу в одной пижаме, накинув сверху пуховик. Несколько минут спустя ее отцу пришло сообщение, где Аня рассказала, что ее забрал из дома некий военный , и сейчас она находится с ним. Как и Даша из Ачинска, школьница попросила перевести за свое освобождение 500 тыс. рублей.

Родители девочки сразу вызвали полицию. Сотрудникам быстро удалось найти «похищенную» — она пряталась в подъездах. Аня призналась, что мошенники запугали ее — позвонил неизвестный мужчина и сказал, что она якобы заняла 50 тыс. рублей. Он прислал фотографию из чата, где кто-то от ее имени просит денег взаймы.

Затем незнакомец заставил школьницу выйти из дома, скрыться и не отвечать ни на чьи звонки. Он принудил девочку снять видео, где она должна была извиниться за обман и рассказать, что находится с неизвестными, в противном случае угрожал убить ее родителей. Полицейские успокоили девочку и привезли домой, сейчас с нею всё в порядке.

Легенды мошенников

По словам эксперта платформы «Мошеловка» Александры Пожарской, сценарии с инсценировкой похищения людей для дальнейшего шантажа их близких встречаются более пяти лет. За это время механика «похищения» трансформировалась и комбинировалась с разными легендами.

— В первых обращениях на эту тему пострадавшие заявляли, что мошенники выходили на связь и требовали огромный выкуп за «похищенного» в те моменты, когда он физически не мог ответить на звонок и подтвердить, что с ним всё в порядке , — рассказывает эксперт. — Например, ребенок на соревнованиях по плаванию, телефон в шкафчике. Или бабушка в санатории на процедуре электросна. В такой ситуации возникает паника, которая мгновенно отключает критическое мышление, и большинство людей сделают всё, отдадут любые деньги, чтобы спасти близкого человека.

Как отмечает собеседница «Известий», это говорит о том, что злоумышленники очень внимательно следят за открытыми профилями в социальных сетях и прежде всего составляют подробный портрет тех, кого собираются похитить реально или на словах, и его близкого окружения, изучают их финансовые возможности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Пару лет назад к нам стали поступать истории, когда преступники представлялись сотрудниками спецслужб и под предлогом участия в спецоперациях по поимке мошенников вынуждали жертв сначала перевести все деньги на «безопасный счет», затем срочно продать всё свое имущество и передать деньги «уполномоченным». Они давали инструкции о том, как «пропасть с радаров», отключить телефон, выбросить сим-карту, уехать в другой город и несколько дней пережидать в заранее снятой гостинице, квартире или комнате, — продолжает Александра Пожарская.

За то время, пока жертву никто не мог найти, злоумышленникам часто удавалось получить с родственников крупный выкуп. При этом они требовали не обращаться в полицию.

Кроме того, добавляет эксперт, встречались случаи, когда злоумышленники обманывали родственников участников СВО и заявляли, что боец не на задании и поэтому не выходит на связь, а в плену или погиб. Они требовали у близких выкуп за возвращение героя живым или для погребения. А информацию для своих манипуляций для пущей правдоподобности брали из соцсетей беспокойных родственников или друзей.

Вовлечение детей

Как отмечает эксперт «Мошеловки», в последний год для более вероятного успеха и психологического воздействия на граждан злоумышленники используют в своих манипуляциях подростков. Они вовлекают детей в сценарии с помощью разных механик, в том числе игровых.

— Расчет делается на психоэмоциональные особенности подростков, отсутствие у них жизненного опыта, склонность к бунтам, — рассказывает Александра Пожарская. — Действуют злоумышленники как в соцсетях, так и в Telegram-каналах. Сначала ребенку предлагаются различные безобидные задания в формате квеста, и за каждое выполненное он получает вознаграждение. Это могут быть какие-то баллы, бонусы, ранги или звания. Иногда подросткам обещают даже некие материальные или цифровые призы.

По ее словам, здесь может использоваться любая форма поощрения, которая в среде подростка будет свидетельствовать о его исключительности, смелости и успешности. Когда мошенники видят, что ребенок теряет контроль в состоянии азарта и уже совершенно точно не сможет оценить последствий, ему предлагают «спрятаться» или совершить какое-то действие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— С помощью таких событий преступники решают несколько задач. Во-первых, они пытаются извлечь финансовую выгоду. Во-вторых, дестабилизировать общество. А в-третьих, нанести вред конкретной семье, ведь с возвращением «похищенного» история не заканчивается. После этого, помимо правоохранителей, подключаются органы системы профилактики и начинаются многочисленные проверки благополучия обстановки в семье. Приходится восполнять финансовые и имущественные потери. А если подросток совершил противоправные действия, то ему угрожает суровое наказание, — объясняет Александра Пожарская.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» в случае пропажи ребенка порекомендовали сразу обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить телефону 112. Заявление обязаны принять в момент обращения независимо от места пропажи человека и степени родства. Кроме того, важно подготовить свежее фото ребенка, подробно рассказать о приметах и не утаивать никакой информации. Важно рассказать о случившемся близким, но не распространять в Сети объявления о пропаже с личными контактами — этим могут воспользоваться мошенники.

Мнение психолога

Как объясняет «Известиям» детский психолог, основатель психологического центра «Свет Маяка» Светлана Ященко, в общении с детьми преступники могут вести себя как опытные психологи. Они хорошо знают потребности детей выбранного возраста и манипулируют ими.

— Например, ребенок играет в онлайн-игру, у него нет друзей в реальной жизни, родители не всегда его понимают. И вот вдруг появляется какой-то парень, который во всём поддерживает, подсказывает, как пройти сложные уровни, шутит вместе с ним. Он быстро становится другом, ребенок начинает верить ему. Он не понимает, что за добротой может скрываться угроза, — говорит психолог.

В конечном счете, отмечает она, преступник может стать авторитетом для ребенка — и он начнет действовать так, как попросят. Кроме того, для детей важно чувствовать причастность к сообществу (потому они часто вступают в сомнительные группы и чаты в Telegram, выполняют разные челленджи), плюс им нравится бунтовать против правил, обращать на себя внимание и рисковать.

Фото: Getty Images/StockPlanets

— То же предложение спрятаться на сутки может выдаваться за «проверку на смелость». На такие задания соглашаются дети, которые хотят признания, внимания к себе, чтобы их заметили, оценили, — говорит психолог.

Другими методами воздействия, по ее словам, могут быть шантаж или угрозы. К примеру, преступники могут заверить, что на ребенка есть некий «компромат», или запугивать его, обещая навредить близким или ему самому.

Для того чтобы защитить своего ребенка от преступника, психолог призывает научить его критически мыслить и не доверять незнакомцам. И, конечно, построить с ним близкие и доверительные отношения — всегда интересоваться его делами и постараться сделать всё, чтобы с проблемами он прежде всего приходил к семье.

— Очень важно меньше осуждать и критиковать детей — они должны понимать, что, что бы ни случилось в жизни, есть место, где его всегда поддержат, — говорит психолог. — И стоит позаботиться о том, чтобы ребенок не стремился дополучить в соцсетях то, чего не хватает дома. Любовь, понимание, дружеское отношение и внимание к нему.