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Организовать происки: кто ответит за мнимое похищение школьницы в Ачинске

15-летняя девушка выдавала себя за жертву преступления, действуя по инструкциям мошенников
Фото: Следственный комитет России
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Инсценировавшая свое похищение школьница из города Ачинск Красноярского края не понесет ответственности, полагают юристы. Девочка действовала по наводке мошенников, сообщили «Известиям» в СК. За ее «освобождение» преступники требовали выкуп в 500 тыс. рублей. То, что ситуация была инсценировкой, следователи поняли, проанализировав видео, которое подросток сняла для отца на кладбище, — в нем она заявила и о похищении, и требовании выкупа. Но на месте съемки девушка была одна, приехала она туда тоже в одиночестве. Пропавшую нашли в соседнем городе: о ее местонахождении сообщил отец знакомого школьницы, у которого она пыталась переночевать.

Как искали девочку

В Ачинске Красноярского края с 18 марта велись поиски пропавшей 15-летней школьницы. Девочка ушла из дома и не вернулась, а через два часа ее отец получил сообщение в соцсетях — на видео его дочь заявляла, что ее похитили и для ее освобождения необходимо перевести преступникам 500 тыс. рублей на банковский счет. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Поисками подростка занялись более 150 сотрудников полиции, привлекались волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего, в Ачинск направили наиболее опытных сотрудников уголовного розыска регионального управления МВД.

Спустя некоторое время сотрудники Следственного комитета установили, что девочка перед исчезновением заезжала на кладбище, где и записала видеообращение. Исследовав место съемки, криминалисты нашли только следы обуви пропавшей.

Следователи допросили таксиста, который привез школьницу на кладбище. По его словам, она села в машину одна, во время поездки не разговаривала, но пользовалась наушниками и телефоном. К этому моменту сотрудники правоохранительных органов начали рассматривать версию, что девочка инсценировала свое похищение.

Спустя несколько часов ее нашли в квартире в городе Назарово — это в 35 километрах от Ачинска. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало. Хозяин квартиры, где пряталась школьница, рассказал «Известиям», что девушку привел сын. По словам мальчика, его знакомая давно не спала и попросил разрешить ей отдохнуть у них дома.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но после того, как мужчина увидел новости о поисках «похищенной в Ачинске девочки», позвонил в полицию и сообщил о местонахождении пропавшей.

Кто ответит за подлог

Соседи школьницы в разговоре с «Известиями» назвали ее воспитанной и доброжелательной.

— Девочку знаем уже шесть лет, семья положительная. Всегда тишина, никаких скандалов, ругани, — рассказала соседка. — Она очень хорошая девочка, доброжелательная. Ничего плохого не могу сказать.

Инсценировать свое похищение школьницу вынудили мошенники, рассказали «Известиям» в Следственном комитете. Девушка пояснила, что, находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, следовала их указаниям.

Школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных злоумышленников, на такси поехала в город Назарово. Там она пошла в интернет-кафе и, так как ночевать ей было негде, обратилась за помощью к администраторам заведения. Они помогли ей подыскать квартиру для ночевки у одного из знакомых.

Ключ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала, это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей, что делать», — отметили в СК.

В случае подтверждения этой версии виновным могла бы грозить ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, рассказал председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Но, поскольку несовершеннолетняя самостоятельно инсценировала похищение, можно было бы говорить об ответственности за заведомо ложный донос, за который грозит до двух лет лишения свободы, — сказал он. — Но за данное деяние к ответственности может быть привлечено только лицо, достигшее 16-летнего возраста, поэтому героиня истории не будет подлежать уголовной ответственности.

При этом несовершеннолетнюю могут поставить на профилактический учет в органах полиции.

СК
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В зависимости от установленных обстоятельств, следователи будут определяться с квалификацией действий, полагает советник уголовно-правовой практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина. В качестве основных статей могут рассматриваться: покушение на мошенничество в отношении лиц, планировавших стать конечными получателями денежных средств, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и вымогательство.

По словам эксперта, пока рано делать выводы, как разрешится эта ситуация и кто именно понесет наказание. Однако случаи, связанные с исчезновением детей, к сожалению, возникают с определенной периодичностью, и нельзя считать данную ситуацию исключительной.

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