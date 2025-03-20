Пятиклассник ударил сверстника ножом во время драки в школе Петербурга

Драка произошла в школе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. Ученик пятого класса поссорился со сверстником на перемене, и тот ударил его ножом в область лица.

Телеканал «78» уточняет, что драка началась из-за того, что нападавший оскорбил мать своего оппонента. После потасовки он выбросил нож.

У пострадавшего медики зафиксировали ссадину, ушиб скулы и глаза. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Выяснилось, что нападавший до этого на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что в Петербурге задержали двух мужчин, похитивших подростка с целью вымогательства. 18-летний петербуржец и 29-летний житель Республики Коми избили и посадили в автомобиль 16-летнего подростка. За освобождение подростка они потребовали 300 тыс. рублей, угрожая расправой.