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Доктор назвала не подходящий для профессии пилота тип личности

Врач Верба: истероидный психотип личности считается не подходящим для пилота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Людям с истероидным типом личности не стоит выбирать для себя профессию пилота, поскольку этот психотип считается не совместимым с такой работой. Об этом предупредила в пятницу, 21 марта, доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба в интервью «Газете.Ru».

«При отборе пилотов учитывают психотип личности кандидата. Это позволяет выяснить слабые и сильные стороны, возможные факторы риска, прогнозировать поведение в различных контекстах и определить условия, в которых кандидат будет максимально эффективным или неэффективным. Например, истероидный психотип считается не подходящим для пилота», — объяснила она.

Также Верба упомянула, что в ходе отбора кандидатов применяются различные психологические тестирования, в том числе стандартизированный метод исследования личности (СМИЛ), который позволяет выявить различные профессиональные склонности опрашиваемого, а также понять уровень стрессоустойчивости, выявить перенапряжение и оценить его личностные качества.

Кроме психологического исследования, при отборе пилотов учитывается множество различных факторов, курсанты проходят врачебно-летные экспертные комиссии. Даже если курсант успешно справился со всем, кроме психологического тестирования, его кандидатура всё равно будет отклонена.

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