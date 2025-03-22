Доктор назвала не подходящий для профессии пилота тип личности

Людям с истероидным типом личности не стоит выбирать для себя профессию пилота, поскольку этот психотип считается не совместимым с такой работой. Об этом предупредила в пятницу, 21 марта, доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба в интервью «Газете.Ru».

«При отборе пилотов учитывают психотип личности кандидата. Это позволяет выяснить слабые и сильные стороны, возможные факторы риска, прогнозировать поведение в различных контекстах и определить условия, в которых кандидат будет максимально эффективным или неэффективным. Например, истероидный психотип считается не подходящим для пилота», — объяснила она.

Также Верба упомянула, что в ходе отбора кандидатов применяются различные психологические тестирования, в том числе стандартизированный метод исследования личности (СМИЛ), который позволяет выявить различные профессиональные склонности опрашиваемого, а также понять уровень стрессоустойчивости, выявить перенапряжение и оценить его личностные качества.

Кроме психологического исследования, при отборе пилотов учитывается множество различных факторов, курсанты проходят врачебно-летные экспертные комиссии. Даже если курсант успешно справился со всем, кроме психологического тестирования, его кандидатура всё равно будет отклонена.

Ранее, 28 февраля, координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова посоветовала родителям, дети которых не могут определиться со своей будущей профессией, вместе пройти профориентационный тест.