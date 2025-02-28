Эксперт дала советы не определившимся с будущей профессией подросткам

Отсутствие четкого понимания будущей профессии у подростка — это не проблема, а нормальный этап взросления, отметила координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова. Она рассказала «Известиям» 28 февраля, что в этом случае делать и как помочь ребенку принять решение.

«Часто взрослые пытаются навязать ребенку свое видение его будущего, могут настаивать на выборе «серьезной» профессии, которая расходится с интересами школьника. Однако мир изменился, и сегодня профессии трансформируются быстрее, чем мы успеваем это осознать. То, что вчера казалось несерьезным увлечением, сегодня может приносить стабильный доход», — подчеркнула эксперт.

В пример она привела ситуацию, когда подросток может часами монтировать ролики для соцсетей, а потом стать востребованным видеомонтажером, режиссером рекламы или блогером. По ее словам, задача родителей — не заглушить интерес ребенка к тому, что ему нравится, а наоборот — помочь увидеть связь между хобби и реальными профессиональными возможностями.

«Нужно иметь в виду, что подростки перенимают пример, который подают родители. Если каждое утро за чашкой кофе взрослые вздыхают и сетуют на необходимость идти на работу, в ребенке развивается уверенность, что работа — это неприятная обязанность, от которой хочется сбежать», — обратила внимание Болотова.

Эксперт объяснила, что подросток лучше понимает ценность работы, когда видит, что она приносит удовольствие и развитие, а не слышит абстрактные наставления. По ее мнению, личный пример намного эффективнее: разговоры о задачах, успехах и эмоциях, которые вызывает работа, формируют у школьника положительное представление о профессии.

«Одно из самых полезных средств в ситуации, когда подросток действительно не знает, чем хочет заниматься, — вместе с ним пройти профориентационный тест и обсудить результаты. Пофантазируйте, каких высот в каждой из профессий он может добиться, спросите, что воодушевило подростка, а к чему он остался равнодушен», — посоветовала Болотова.

Она также уточнила, что хорошим способом развития интереса также является посещение образовательных выставок, где вузы и колледжи рассказывают о своих направлениях обучения и дальнейших карьерных траекториях. Кроме того, можно записать подростка на специальные курсы по подготовке к будущей профессии, предложить поучаствовать в волонтерских проектах, найти возможность стажировки по направлениям, хоть немного заинтересовавшим его.

«Многие профессии выглядят совсем иначе, если посмотреть на них изнутри и могут как привлечь, так и оттолкнуть. Необходимо поддерживать ребенка в его поисках, а не навязывать готовые решения. Важно напоминать, что выбор профессии — это не приговор, а гибкий путь, который всегда можно изменить и направить в нужную сторону», — заключила Болотова.

Ранее, 11 февраля, директор по связям с образовательным сообществом выставки «Навигатор поступления» Александр Хвостов рассказал «Известиям», что при выборе образовательного пути важно учитывать мечты и цели ребенка. Если он хочет освоить прикладную специальность, то разумным решением будет поступить в колледж. Однако для тех, кто стремится к научной карьере, высшее образование становится обязательным этапом.