Россиянам рассказали о правильном хранении автомобильных шин

Самые распространенные ошибки при хранении автомобильных шин — упаковывание покрышек в пакеты, а также складирование их на балконе. Об этом 21 марта рассказал владелец автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Обычно шины хранятся в пакетах, но это неверный подход. Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу — та разрушает резиновый слой покрышки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одна ошибка — хранить покрышки там, где на них будут попадать солнечные лучи. В итоге выгорают парафины, замедляющие процесс старения.

По словам эксперта, держать шины в гараже тоже не вариант. Это может привести к появлению конденсата, влаги, что приводит к потрескиванию шины из-за перепадов температур.

Также эксперт посоветовал обмывать шины перед хранением от реагентов, грязи и битума.

Ранее, 19 марта, гендиректор АО «Кордиант» Вадим Володин рассказал, что по итогам прошлого года продажи новых легковых шин выросли на 23% по сравнению с 2023-м, а продукция китайских брендов заняла 70% рынка.