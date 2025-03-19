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Китайские бренды заняли 70% рынка шин в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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По итогам прошлого года продажи новых легковых шин выросли на 23% по сравнению с 2023-м. Об этом 19 марта рассказал генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин на пресс-конференции компании на заводе Gislaved в Ульяновске, передает корреспондент «Известий».

Всего в прошлом году в России было продано 56,4 млн новых легковых покрышек, уточнил топ-менеджер.

«Мы видим активную экспансию китайских брендов на российском рынке шин — по итогам прошлого года они заняли более 70% рынка», — рассказал он.

По словам Володина, сейчас компания наращивает объемы производства шин на заводах в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске, в том числе за счет расширения типоразмеров выпускаемых шин. В этом году планируется освоить выпуск покрышек размерностью до 22 дюймов. В компании рассчитывают в 2025 году занять 14-15 % рынка новых шин.

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21 ноября прошлого года холдинга «Кордиант» сообщил, что шинный завод Gislaved в Ульяновске (бывший Bridgestone) возобновил производство, перезапуск площадки начался с выпуска новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant.

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