Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА ростовчан

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоэтажному дому. Об этом в субботу, 22 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА. Прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец осуществляет личный контроль за ситуацией на месте», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Уточняется, что на контроле прокуратуры также оказание помощи пострадавшим.

Об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали два человека, стало известно вечером 21 марта. Врио губернатора Юрий Слесарь сообщил, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17-го этажа в высотке в Пролетарском районе. Позже он уточнил, что пострадавшие получили резаные раны.