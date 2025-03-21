В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА по многоэтажке пострадали два человека
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- В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА по многоэтажке пострадали два человека
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17 этажа в высотном многоэтажном доме, расположенном в Пролетарском районе.
Кроме того, Слюсарь добавил, что БПЛА ВСУ были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Миллеровском и Шолоховском районах города.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области 17 марта сообщал об отражении атаки дронов в Ростовской области. Слюсарь уточнял, что она была направлена на Татасовский и Чертковский районы.