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В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА по многоэтажке пострадали два человека

Слюсарь: два человека пострадали при атаке БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17 этажа в высотном многоэтажном доме, расположенном в Пролетарском районе.

Кроме того, Слюсарь добавил, что БПЛА ВСУ были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Миллеровском и Шолоховском районах города.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области 17 марта сообщал об отражении атаки дронов в Ростовской области. Слюсарь уточнял, что она была направлена на Татасовский и Чертковский районы.

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