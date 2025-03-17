В Ростовской области заявили об отражении атаки БПЛА в двух районах
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух районах Ростовской области. Об этом 17 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области 16 марта также сообщал об отражении атаки дронов в Ростовской области. Слюсарь уточнял, что она была направлена на Каменск-Шахтинский и Чертковский районы.