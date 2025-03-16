В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА на регион
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в двух районах Ростовской области. Об этом 16 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Накануне Слюсарь заявлял, что силами ПВО была отражена атака БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений также не было.