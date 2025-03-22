Пострадавшие при атаке БПЛА на дом в Ростове-на-Дону получили резаные раны

Двое пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону получили резаные раны. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Два пострадавших от взрыва БПЛА жителя дома по улице Горсоветской, 49/1 сейчас доставляются в ростовскую Городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что еще одной жительнице потребовалась помощь медиков. У нее на фоне произошедшего случился стресс.

На кадрах, которые публикуют «Известия», видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и пожарные. Улица перекрыта.

Об атаке БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали два человека, Слюсарь сообщил вечером 21 марта. Он рассказал, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17-го этажа в высотке в Пролетарском районе.