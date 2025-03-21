Пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован
Пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован. Об этом 21 марта сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.
По последним данным, к тушению были привлечены 54 сотрудника и 16 единиц техники.
Предварительно, пострадавших и погибших нет.
О пожаре на складе в Марий Эл стало известно в этот же день. На месте происшествия работают 54 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Позднее пожар на складе локализовали на площади 10 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение.