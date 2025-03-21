В Волжском районе Марий Эл загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м
В Волжском районе Республики Марий Эл загорелось здание склада. Об этом 21 марта сообщило МЧС России.
«В поселке городского типа Приволжский МЧС России ликвидирует открытое горение на 2 тыс. кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, никто не пострадал. Уточняется, что на месте работают 54 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.
Ранее в этот день сообщалось, что два ребенка погибли в результате пожара в заброшенном сарае в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).