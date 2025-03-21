Два ребенка погибли при пожаре в заброшенном сарае в Свердловской области
Два ребенка погибли в результате пожара в заброшенном сарае в Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 21 марта сообщило следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.
Уточняется, что возгорание заброшенного сарая произошло вечером 20 марта в деревне Ключи. В результате происшествия погибли два ребенка.
«Следственным отделом по городу Сысерть СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)», — указано в Telegram-канале ведомства.
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются причины случившегося.
В этот же день в результате пожара в Благовещенске погиб 74-летний пенсионер. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Сотрудники спасательно-аварийной службы обнаружили на загоревшемся диване тело мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.