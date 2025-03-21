В Благовещенске пенсионер погиб при пожаре из-за курения

В результате пожара в Благовещенске погиб 74-летний пенсионер. Об этом 21 марта сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Установлено, что в доме загорелся диван. По данным МЧС, площадь пожара составила 3 кв. м. Сотрудники спасательно-аварийной службы обнаружили на том же диване тело мужчины.

«Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в Telegram-канале.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ведомстве добавили, что в целях безопасности необходимо установить пожарный извещатель в доме, не оставлять телефон на зарядке, не включать много приборов в одну розетку и не курить в кровати.

Ранее, 14 марта, в Нальчике при пожаре в жилом доме пострадал мужчина. С ожогами конечностей его госпитализировали в медучреждение. По данным регионального МЧС, в работах по устранению возгорания участвовали 23 человека и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.