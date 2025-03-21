На складе в Марий Эл ликвидировано открытое горение
Открытое горение на складе в Марий Эл ликвидировано. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожарные МЧС России проливают и разбирают конструкции», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
О пожаре на складе в Марий Эл стало известно в этот же день. На месте происшествия работают 54 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Позднее пожар на складе локализовали на площади 10 тыс. кв. м.