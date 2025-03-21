Трамп заявил о появлении контуров соглашения по Украине после контактов с Путиным

Президент США Дональд Трамп 21 марта заявил, что контуры мирного соглашения по Украине уже сложились в результате его контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Американский лидер назвал свои переговоры с президентами РФ и Украины отличными.

«Я должен вам сказать, я очень хорошо вел себя с обоими джентльменами, и у нас есть <…> границы сделки [по Украине]», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что на Украине США потратили $350 млрд на конфликт, который можно было предотвратить.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 18 марта. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

24 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и реализации черноморской инициативы. Российскую экспертную группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.