В продолжение разговора: чего будет добиваться Москва на встрече с США в Эр-Рияде

Очередной раунд переговоров России и США пройдет 24 марта. Москва сформировала экспертную группу на консультации с представителями Вашингтона. Ее возглавят сенатор РФ Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. У России очень сильная команда, которая будет четко и правильно проводить ее линию, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк. Так, делегации двух стран среди прочего проработают аспекты возможного возобновления черноморской инициативы. Параллельно Брюссель настаивает на необходимости присутствовать за столом переговоров, однако продолжает воинственную риторику. Киев же не готов идти на уступки: украинские дроны снова атаковали российские тылы 20 марта. Москва, однако, надеется, что США услышали заявления РФ о необходимости прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Новые переговоры России и США в Эр-Рияде

Москва и Вашингтон продолжают консультации по урегулированию украинского кризиса. Новые контакты состоятся 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул: назначенные люди — опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Американская сторона ранее анонсировала, что переговоры пройдут 23 марта в Джидде.

— Я верю в то, что у нас очень сильная команда и она будет четко и правильно проводить [заданную] линию, — заявил в разговоре с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Григорий Карасин — известный политик и дипломат. Долгое время в МИД России он курировал вопросы двусторонних отношений со странами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом. Сергей Беседа же — фигура менее знакомая для широкой общественности, при этом он также имеет солидный послужной список. В 2012 году входил в состав оргкомитета по председательству РФ в ШОС и БРИКС, а в 2019-м работал в Межведомственной комиссии по участию РФ в G8 и G20. Примечательно, что осенью 2023 года глава украинской разведки Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) назвал Беседу опасным человеком, доставившим Киеву много проблем.

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На встрече может быть немало вопросов, которые потребуют проработки. Работа будет проводиться специалистами с нашей и американской стороны, и необходимо начинать с того, о чем договорились президенты, считает сенатор.

Формат предстоящих переговоров — экспертные консультации, о которых договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонной беседы 18 марта. Разговор лидеров, продлившийся более двух часов, стал поворотной точкой: стороны согласовали взаимный отказ РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и обмен пленными (175 на 175), который был осуществлен 19 марта.

Россия немедленно прекратила атаки, однако Киев, по данным Минобороны РФ, уже через несколько часов нарушил договоренности, атаковав нефтеперевалочный объект на Кубани. В ночь на 20 марта ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Минобороны сообщило, что было сбито 54 дрона. В основном удару БПЛА подверглись Саратов и Энгельс: во втором городе атака привела к пожару на территории аэродрома. Очевидцы сообщили о попытке удара по территории местного нефтеперерабатывающего завода, в районе которого произошло возгорание. Украинский саботаж подчеркнул хрупкость достигнутых договоренностей и необходимость их детальной проработки.

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Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры в Эр-Рияде будут сосредоточены на возможности возрождения известной черноморской инициативы, заключенной в июле 2022 года при посредничестве ООН, но так и не реализованной в полном объеме. Речь идет о безопасном экспорте зерна и удобрений, а также о гарантиях судоходства в акватории Черного моря. «Если есть стремление к миру, то риторика должна подкрепляться в делах», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, намекая на необходимость практических шагов и со стороны Вашингтона.

Москва надеется, что США услышали заявления РФ о необходимости прекратить военную помощь Украине и предоставление ей развединформации, отметили в российском МИДе. Особое внимание в ходе диалога уделяется нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Телефонный разговор Путина и Трампа, по мнению экспертов, заложил основу для более широкого взаимодействия.

— Сейчас между Россией и США больше общего, чем у Вашингтона и Брюсселя или Вашингтона и Киева. Лидеры могли обсуждать не только украинское урегулирование, но и гарантии безопасности России, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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Однако остаются риски. Как отмечает директор российских программ Архива национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона Светлана Савранская, администрация США может резко ужесточить позицию, если переговоры затянутся. По ее оценке, Дональд Трамп смотрит на завершение конфликта как на обещание, которое он должен выполнить, чтобы стать признанным миротворцем. Для Владимира Путина же урегулирование — часть глобальной перестройки европейской системы безопасности, что все-таки трудновыполнимо без участия Европы и Украины.

Американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин видит в сближении Москвы и Вашингтона экономическую подоплеку.

— Россия — ключевое звено в мировых ценах на нефть. Трампу они необходимы, потому что это и цены на энергию. Когда будет дешевая энергия, станет выгодно производить в США. Сначала он грозил, что введет санкции против российской энергетики, но потом ему умные люди подсказали, что он этим ничего не добьется. Если Трамп действительно хочет доступные цены на энергоносители, нужно договариваться с Россией, восстанавливать «Северные потоки», снимать санкции. Тогда мировые цены на нефть пойдут вниз и у бизнеса появится еще один стимул вернуться в США, — сказал он «Известиям».

Роль Украины и Европы в урегулировании конфликта

Ключевой вопрос урегулирования конфликта — договороспособность Киева. Украинская сторона, несмотря на заявления о готовности к диалогу, демонстрирует двойственность. С одной стороны, противник участвует в обменах пленными, с другой — продолжает атаки, ставя под сомнение свою надежность как партнера. «Украине нужно будет либо принимать, либо отвергать российские условия. Либо американцам придется на нее надавить», — считает Константин Блохин.

Европейский союз, формально поддерживая Киев, также оказался в сложной позиции. С одной стороны, ЕС продолжает воинственную риторику, наращивая военно-техническую помощь Украине и разрабатывая планы по перевооружению сообщества. Так, в объединении намерены рассмотреть предоставление Киеву военной помощи на сумму €5 млрд. С другой стороны, диалог Москвы и Вашингтона усиливает позиции тех стран ЕС, которые выступают за мирное урегулирование конфликта. Так, 20 марта Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине. То же самое она сделала по результатам экстренного саммита ЕС 6 марта. Будапешт был, в частности, не согласен с принципом «достижение мира через силу». Евросоюз приложил к итоговому документу отдельный текст с поддержкой Украины, подписанный 26 государствами.

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Брюссель своей воинственной риторикой и активным позиционированием себя как основного партнера Украины добивается того, чтобы сидеть за столом переговоров, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

— При этом европейские лидеры всегда одобрительно хлопают Трампа по плечу после очередных небольших подвижек, и этот факт говорит о том, что ЕС с удовольствием примет те договоренности, которые будут достигнуты. В принципе он поддержит любые параметры мирного урегулирования, лишь бы ему самому в этом поучаствовать. Потому что у них нет пока ресурсов, чтобы оспаривать то, что будет достигнуто посредством США, — заявил «Известиям» Сергей Шеин.

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А пока европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, усугубляют напряженность. Заявления французского лидера о «ядерном зонтике» для Европы вызвали резкую реакцию Москвы. «Бряцание ядерным оружием со стороны Макрона несет угрозу всему мировому сообществу», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Однако реальное влияние Европы ограничено: для создания оборонного союза потребуется 5–10 лет, а финансирование постконфликтного восстановления Украины ЕС вряд ли потянет без США, считает Сергей Шеин. Он добавил, что в последующем роль Европейского союза в урегулировании будет сводиться скорее к экономике.

Однако путь к компромиссу остается тернистым. Даже если переговоры в Эр-Рияде пройдут успешно, американская сторона будет ждать принятия их итогов Украиной, чья способность выполнять обязательства опять-таки остается под вопросом. Но время работает против всех: затяжной конфликт угрожает новой эскалацией, а Европа, разрываясь между принципами и реальностью, рискует остаться на обочине истории.