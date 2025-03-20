Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта

Переговоры представителей России и США по конфликту на Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Об этом 20 марта сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп с США возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ушаков выразил надежду, что предстоящие консультации окажутся продуктивными.

Кроме того, помощник президента России подвердил состоявшийся в среду разговор с советником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем. По его словам, они общаются регулярно, и контакты «весьма полезны» для обеих сторон.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе переговоров они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.