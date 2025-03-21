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Додон заявил о заинтересованности Санду в продолжении конфликта на Украине

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Фото: REUTERS
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Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, так как это поможет им списать на него свои провалы в управлении страной. Об этом 21 марта заявил бывший президент, лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.

Он отметил, что во всём мире очень ждали переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые обсудили условия недопущения эскалации Украине.

«Первые результаты этих переговоров дают надежду. Это позитивный сигнал и для Молдовы, однако это крайне противоречит позиции и видению Майи Санду и ПДС, которые очень хотели бы, чтобы <военная операция> продолжалась, чтобы списывать на нее все свои провалы», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти Молдавии пользуются покровительством чиновников в Брюсселе, которые наращивают вооружения для борьбы с Россией.

«За исключением Майи Санду, все здравомыслящие политики и большинство граждан Молдовы положительно расценивают эти переговоры (Путина и Трампа. — Ред.), и мы все надеемся на скорейшее наступление мира», — добавил Додон.

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил 7 марта в интервью «Известиям», что сохранение у власти в Молдавии нынешнего президента и правящей партии — часть антироссийской стратегии Запада. И нанесение ущерба России — отнюдь не единственная цель этой стратегии. Он добавил, что «выращивание» политических фигур, подобных Санду, президенту Украины Владимиру Зеленскому или бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили и внедрение их во власть — отличный способ держать целые страны под внешним управлением.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев 19 марта подчеркнул, что Приднестровье считает опасными любые формы милитаризации Молдавии, в том числе поставки в страну оружия и военной техники.

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