Глава МИД ПМР Игнатьев назвал опасными любые формы милитаризации Молдавии
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье считает опасными любые формы милитаризации Молдавии. Об этом 19 марта он сказал в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
«Мы считаем недопустимым и крайне опасным, контрпродуктивным любые формы милитаризации соседней Молдовы, особенно в той части, что поставляется оружие, вооружение, поставляется военная техника», — отметил он.
Игнатьев проинформировал, что на берегах Днестра проводятся миротворческая операция и мониторинг зоны безопасности.
Глава МИД ПМР также назвал ситуацию стабильной и контролируемой.
«Зачем Молдове заниматься милитаризацией на фоне того, что есть у нас гарантийный механизм, обеспечивающий мир?» — добавил Игнатьев.
Ранее, 13 августа 2024 года, в МИД России указали на продолжающуюся милитаризацию республики и проведение совместных учений с контингентами стран — участниц НАТО. Там обратили внимание на то, что эти действия противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии и ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, такие шаги негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самого Кишинева.