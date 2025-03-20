Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Спорт
Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду
Мир
Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Армия
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Мир
Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Мир
Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Спорт
Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек
Сюжет:

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал опасными любые формы милитаризации Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев: Приднестровье считает опасными любые формы милитаризации Молдавии
0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье считает опасными любые формы милитаризации Молдавии. Об этом 19 марта он сказал в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

«Мы считаем недопустимым и крайне опасным, контрпродуктивным любые формы милитаризации соседней Молдовы, особенно в той части, что поставляется оружие, вооружение, поставляется военная техника», — отметил он.

Игнатьев проинформировал, что на берегах Днестра проводятся миротворческая операция и мониторинг зоны безопасности.

Глава МИД ПМР также назвал ситуацию стабильной и контролируемой.

«Зачем Молдове заниматься милитаризацией на фоне того, что есть у нас гарантийный механизм, обеспечивающий мир?» — добавил Игнатьев.

Станки былой роскоши: заводы Приднестровья простаивают из-за нехватки газа
Евросоюз не справляется с разрешением энергокризиса в непризнанной республике

Ранее, 13 августа 2024 года, в МИД России указали на продолжающуюся милитаризацию республики и проведение совместных учений с контингентами стран — участниц НАТО. Там обратили внимание на то, что эти действия противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии и ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, такие шаги негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самого Кишинева.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025