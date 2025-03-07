Если на парламентских выборах в Молдавии вопреки усилиям проевропейского правительства президента страны Майи Санду и его кураторов из ЕС победят национально ориентированные политические силы, эти выборы, похоже, не будут признаны. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

«До выборов же под предлогом борьбы с воображаемым «российским вмешательством» будут усилены репрессии. Весьма вероятны и махинации при самом голосовании», — отметил Алексей Шевцов.

Он также подтвердил, что сохранение у власти в Молдавии нынешнего президента и правящей партии — часть антироссийской стратегии Запада.

«При этом нанесение ущерба России — важная, но отнюдь не единственная цель этой стратегии. «Выращивание» подобных [президенту Молдавии] Майи Санду, [президенту Украины] Владимиру Зеленскому или [бывшему президенту Грузии] Михаилу Саакашвили политических фигур и внедрение их во власть — отличный способ держать целые страны под внешним управлением. Еще когда Санду избиралась в 2020 году, румынский евродепутат Юджен Томак пожелал успехов этой «румынской гражданке» в борьбе за президентство в «Бессарабии», — добавил заместитель секретаря Совбеза России.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Шевцова «Известиям»:

«Свободными в Европе называют выборы, где побеждает «правильный» кандидат»